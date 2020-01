Judo, qualificazioni olimpiche Tokyo 2020: i ranking aggiornati. Sei azzurri qualificati, ma solo due pass sicuri (Di martedì 21 gennaio 2020) Il percorso di qualificazione olimpica nel Judo sta per entrare nella fase decisiva con gli ultimi quattro intensi mesi di tornei del circuito maggiore prima della data limite del 30 maggio 2020, in cui verrà stilato il ranking definitivo utile per assegnare 386 pass a Cinque Cerchi. Al momento l’Italia sarebbe qualificata in sei categorie (66, 73, 81 kg maschili e 52, 63, 70 kg femminili), ma solo due di queste carte olimpiche sono certe mentre per tutte le altre la situazione è in bilico senza escludere la possibilità dell’inserimento di nuovi atleti in extremis. Manuel Lombardo è primo nella graduatoria di qualificazione olimpica dei -66 kg con 5392 punti all’attivo, un bottino già sufficiente per poter virtualmente festeggiare il pass proprio come Odette Giuffrida, quarta classificata (ma con due giapponesi davanti a lei) nei -52 kg con un margine di sicurezza ... oasport

