Jessica Mazzoli ha rifatto il seno: mostra il nuovo décolleté da Barbara D’Urso (Di lunedì 20 gennaio 2020) I primi giorni del nuovo anno Jessica Mazzoli aveva fatto preoccupare i suoi fan di Instagram mostrandosi in ospedale. L’ex compagna di Morgan, da cui ha avuto la figlia Lara, aveva pubblicato alcune Storie da un un letto di ospedale. E dopo aver inquadrato il viso e poi il braccio con la flebo, si era rivolta ai follower ma senza svelare il motivo del suo ricovero. “Allora come potete vedere sono in questa situazione, poi lo scoprirete in tv. Vi voglio dire che ho solo troppa fame, mi mangerei quattro pizze, cinque fiorentine, solo che non posso”, aveva detto Jessica. I fan, allarmati, l’avevano naturalmente subissata di domande augurandosi che non fosse niente di grave anche perché nei mesi scorsi la cantante lanciata da XFactor era stata già sottoposta a un’operazione chirurgica. Ricordate? Era successo quando Jessica era reclusa nella Casa del Grande Fratello 16, poi abbandonata ... caffeinamagazine

