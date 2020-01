Jennifer Aniston e il bacio con Brad Pitt tanto atteso – VIDEO (Di lunedì 20 gennaio 2020) Jennifer Aniston e il bacio con Brad Pitt tanto atteso | E’ di nuovo scattata la scintilla tra di loro o è solo amicizia? – VIDEO Il bacio che tutti stavano aspettando da ormai troppo tempo sembra essere finalmente arrivato. Di cosa parliamo? Della “ex” coppia di Hollywood Jennifer Aniston e Brad Pitt. Leggi anche: Brad … L'articolo Jennifer Aniston e il bacio con Brad Pitt tanto atteso – VIDEO è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it chedonna

gwanheda : RT @GGaddolina: MA GUARDATE COME SI GUARDANO BRAD PITT E JENNIFER ANISTON. SHIPPERÒ I BENNIFER FINO ALLA FINE DEI MIEI GIORNI ?????? #SAGAw… - dearbeliza : RT @darveyfeels_: BRAD PITT AND JENNIFER ANISTON SORRY BUT NON SEI TU A SCEGLIERE LA SHIP È LA SHIP A SCEGLIERE TE. #SAGAwards2020 #SAGAwa… - CaputoItalo : News 5 G da un'idea di Stefano Donno : Brad Pitt guarda Jennifer Aniston premiata ai Sag ... -