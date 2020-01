Jennifer Aniston e Brad Pitt stanno insieme: la foto fa sperare i fan (Di lunedì 20 gennaio 2020) Ai Sag Award l’ex coppia d’oro di Hollywood composta da Brad Pitt e Jennifer Aniston si è salutata calorosamente: ai fan non sono sfuggiti i loro sguardi, il loro bacio e i gesti affettuosi che hanno evidenziato una chiara intimità. Jennifer Aniston e Brad Pitt Sono in tanti a sperare che presto Jennifer Aniston e Brad Pitt ufficializzino il loro ritorno di fiamma: l’ex coppia d’oro di Hollywood è stata sorpresa ai Sag Award dove lui ha ricevuto un premio per C’era una volta a Hollywood, e lei invece per The Morning Show. In una serie di scatti che hanno fatto il giro del web si vedono i due scambiarsi un tenero bacio e un sorriso, inoltre Brad Pitt avrebbe fatto il gesto di tenere teneramente al suo petto la mano di Jennifer Aniston. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Over The Moon (@overthemoon) in data: 20 Gen 2020 alle ore 5:10 ... notizie

Agenzia_Ansa : Brad Pitt guarda incantato Jennifer Aniston ai Sag Awards. #ANSA #SagAwards #JenniferAniston #BradPitt - SkyTG24 : L'incontro nel backstage tra #BradPitt e #JenniferAniston ai #SAGAwards ha fatto sognare i fan delle due star - goddessofnight_ : RT @Lightvvoodde: courteney cox che sta mettendo mi piace a qualunque post che parli di brad pitt e jennifer aniston mi sta facendo sentire… -