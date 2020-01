Istat: in calo produzione costruzioni

produzione nelle costruzioni segna -4% a novembre 2019 rispetto a ottobre. Lo comunica l'Istat. Si tratta di un forte calo, dopo la lieve crescita dei due mesi precedenti. Su base tendenziale, l'indice grezzo e l'indice corretto per gli effetti di calendario segnano entrambi una considerevole flessione, rispettivamente del 6,7% e del 3,4%. Nella media dei primi 11 mesi del 2019, l'indice corretto per gli effetti di calendario segna +2,3%, quello grezzo +2,1%.(Di lunedì 20 gennaio 2020) L'indice destagionalizzato dellanellesegna -4% a novembre 2019 rispetto a ottobre. Lo comunica l'. Si tratta di un forte, dopo la lieve crescita dei due mesi precedenti. Su base tendenziale, l'indice grezzo e l'indice corretto per gli effetti di calendario segnano entrambi una considerevole flessione, rispettivamente del 6,7% e del 3,4%. Nella media dei primi 11 mesi del 2019, l'indice corretto per gli effetti di calendario segna +2,3%, quello grezzo +2,1%.(Di lunedì 20 gennaio 2020)

