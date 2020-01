iPad Pro può ora riprodurre Fortnite a 120 fps (Di lunedì 20 gennaio 2020) (Foto: Epic Games) Tra tutte le migliorie apportate dall’ultimo aggiornamento di Fortnite per iOs c’è sicuramente quella che interessa l’ultima versione di iPad Pro, quella del 2018 e che permette di riprodurre il gioco a ben 120 fotogrammi al secondo. Una fluidità eccezionale, quattro volte quella che si può raggiungere su Nintendo Switch. La modalità 120 fotogrammi al secondo di Fortnite per iPad Pro si rivolge dunque ai giocatori più competitivi e secondo i primi feedback di chi ha provato scende a 100 o 90 fps soltanto quando il network non lo consente, ma il più del tempo lavora alla massima frequenza di aggiornamento. Giocare a 120 fps porta però a qualche piccolo compromesso visto che la risoluzione cala leggermente con le impostazioni visive che scendono a livello “medio”. La qualità superiore rimane agganciata alla fluidità di 60 fps, mentre per la massima qualità ... wired

