Invasione di cavallette in Africa orientale | FAO | necessaria una massiccia campagna di

Gli sciami di cavallette in Etiopia, Kenya e Somalia – già senza precedenti per le loro dimensioni e il loro potenziale distruttivo – potrebbero incrementare in modo esponenziale e riversarsi in altri paesi dell'Africa orientale se gli sforzi per affrontare il vorace parassita non saranno intensificati in modo massiccio in tutta la regione, ha segnalato oggi la FAO. "È diventata una situazione di interesse internazionale e minaccia la sicurezza alimentare dell'intera sottoregione. La FAO sta attivando meccanismi rapidi che ci consentiranno di intervenire rapidamente per sostenere i governi nell'organizzare una campagna collettiva per affrontare questa crisi", ha detto il Direttore Generale della FAO QU Dongyu. "Le autorità della regione hanno già dato il via alle attività di controllo, ma data la portata e l'urgenza della

