Intesa Sanpaolo: oltre 60 nuove assunzioni (Di lunedì 20 gennaio 2020) La ricerca è rivolta a persone con buone capacità organizzative e di relazione, flessibilità, spirito di iniziativa, problem solving … Intesa Sanpaolo, il gruppo bancario leader in Italia nelle attività finanziarie per famiglie ed imprese, che fornisce assistenza a 12 milioni di clienti, con l’inizio del nuovo anno (2020) assumerà nuove figure. La ricerca è rivolta a persone con buone capacità organizzative e di relazione, flessibilità, spirito di iniziativa, problem solving, riservatezza, spiccate attitudini al Team Working, buone capacità relazionali, di analisi e di negoziazione, capacità decisionale e autonomia organizzativa, che vogliono confrontarsi con percorsi di crescita professionali impegnativi e stimolanti. Nello specifico Banca Intesa Sanpaolo assumerà Specialisti Controlli Fiscali, i quali dovranno rilevare i rischi fiscali associati ai processi aziendali, definire e ... ildenaro

