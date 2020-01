Inter Roma, prove di disgelo in Lega: si parla di Politano (Di martedì 21 gennaio 2020) Inter e Roma riallacciano i rapporti dopo il caso Spinazzola: i giallorossi vogliono Politano, apertura dei nerazzurri prove di disgelo tra Inter e Roma durante l’assemblea odierna in Lega. Beppe Marotta e Guido Fienga hanno riallacciato i rapporti dopo il caso scatenato dal mancato scambio Politano-Spinazzola. Come riportato da Sky Sport, i giallorossi vorrebbero riaprire il discorso Legato al futuro di Politano. La dirigenza nerazzurra è disponibile a trattare, ma a determinate condizioni: l’esterno si muoverà solamente in prestito con obbligo di riscatto o a titolo definitivo. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

SkySport : ? #UltimOra #Inter ?? #Ausilio a Sky: '#Petrachi parla di cortocircuito? Probabilmente perché l'ha vissuto spesso a… - JuventusFCYouth : Sorteggiati gli avversari della #ViareggioWomensCup ?? La #Under19 femminile sarà nel girone 1, contro Empoli, Inte… - DiMarzio : #Calciomercato | #Inter e #Roma provano a riparlare di #Politano. Le ultime: -