Inter, Politano di nuovo a Roma: stavolta si chiude? (Di lunedì 20 gennaio 2020) L'esterno dei nerazzurri è tornato nella Capitale per firmare con i giallorossi: l'operazione dovrebbe finalmente andare in porto con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a 20 milioni di euro foxsports

