Inter, Esposito: «Lukaku mi ha preso sotto la sua custodia» (Di lunedì 20 gennaio 2020) Inter, Esposito racconta il suo rapporto con Romelu Lukaku: ecco le parole del giovanissimo attaccante nerazzurro Sebastiano Esposito si racconta ai microfoni di DAZN: ecco le sue parole sul rapporto con Romelu Lukaku. Esposito – «Romelu ha subito imparato l’italiano e per questo era da apprezzare. Mi ha aiutato sempre, la cosa che mi ha stupito è che lui mi conosceva già, e io non sapevo come. Poi parlando mi ha detto che aveva visto l’Europeo Under 17 e mi ha conosciuto lì. Mi ha preso sotto la sua custodia all’Interno dello spogliatoio, è nato subito questo rapporto». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

