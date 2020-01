Inps:reddito a 1,1 mln,assegno 493 euro

Fino all'inizio di gennaio le domande die pensione di cittadinanza accolte dall'sono 1,1 milione. Lo si legge nell'Osservatoriosul tema. Tra le famiglie che hanno ottenuto il beneficio, 56 mila sono decadute. Nel complesso le famiglie titolari di(916 mila per 2,4 mln di persone) e di pensione di cittadinanza (126 mila per 143 mila persone coinvolte) sono 1.041.000 per un totale di 2,4 mln di persone. L'importo medio mensile percepito ammonta a 493.(Di lunedì 20 gennaio 2020)