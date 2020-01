Incidente a Brescia, schianto tra 4 veicoli: statale Gardesana chiusa (Di lunedì 20 gennaio 2020) Terribile Incidente stradale quello avvenuto a Limone sul Garda, in provincia di Brescia, nella mattinata del 20 gennaio. Almeno quattro veicoli sarebbero infatti stati coinvolti in uno schianto sulla stradale statale 46 Gardesana, che è stata contestualmente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso. Sul luogo dell’Incidente c’è stato infatti un notevole dispiegamento di mezzi, con cinque ambulanze, due elicotteri da Brescia e da Bergamo, una squadra dei Vigili del Fuoco e una della Polizia Stradale giunte sul posto. Fortunatamente non si registrano vittime. Brescia: Incidente stradale sulla Gardesana Stando alle poche informazioni trapelate al momento sembrerebbe che nell’Incidente, avvenuto intorno alle 7 del mattino, siano rimasti coinvolti quattro veicoli e nove persone in totale. Di queste, tre sarebbero rimaste ferite in maniera grave e ... notizie

