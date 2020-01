Inaspettatamente il POCOPHONE F2 Lite: il prezzo il punto forte (Di lunedì 20 gennaio 2020) Potrebbe essere in arrivo il POCOPHONE F2 Lite, uno degli smartphone previsti dal brand per il 2020. Il leak proviene dal video YouTube che potrete visualizzare a fine articolo, e ci sembra più che eloquente: ci ha pensato l'informatore RevAtlas a fornirci i dettagli che vi proponiamo, tra cui una carrellata di immagini che lunga la dicono su quello che aspetta i fan della fortunata serie. Si tratterebbe di un dispositivo con schermo edge-to-edge e notch a goccia, caratterizzato dalla spinta hardware del processore Snapdragon 765, con 6GB di RAM ed una batteria da 5000mAh. Non mancherà a bordo Android 10, l'ultima major-release dell'OS mobile di Google, come pure una fotocamera con un sensore principale da 48MP (cosa comunque non scontata trattandosi di un dispositivo presumibilmente di fascia media). POCOPHONE F2 Lite potrebbe costare anche meno del primo POCOPHONE F1, già molto ... optimaitalia

OptiMagazine : Inaspettatamente il #POCOPHONEF2Lite: il prezzo il punto forte -