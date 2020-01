In Italia le diseguaglianze si allargano | Ecco i dati sui ‘paperoni’ più ricchi (Di lunedì 20 gennaio 2020) Rapporto annuale di Oxfam, che coinvolge anche l’Italia, sulle diseguaglianze globali pubblicato prima dell’apertura del World Economic Forum (WEF) di Davos. Nel nostro paese l’1% dei paperoni possiede la ricchezza del 70% più povero. Le condizioni socio-economiche si tramandano di generazione in generazione Nell’anno 2019 la quota di ricchezza in possesso dell’1% più ricco degli … L'articolo In Italia le diseguaglianze si allargano Ecco i dati sui ‘paperoni’ più ricchi proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

fanpage : Aumentano le diseguaglianze in Italia - NicolaMorra63 : In #Sicilia e #Campania il 20% dei più ricchi ha reddito che è 7,4 volte quello dei più poveri. In #Calabria il div… - fefebaraonda : RT @fabcet: In Italia l'1% piu' ricco detiene quanto il 70% della popolazione. E qui cala il sipario, questo e' il punto basilare da risolv… -