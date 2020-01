In Edicola sul Fatto Quotidiano del 20 Gennaio: In vista delle urne, il leghista dà ordine ai suoi di votare sì alla richiesta dei giudici di Catania oggi in Senato (Di lunedì 20 gennaio 2020) Senato Salvini, ennesima capriola a uso urne: “Processatemi” Caso Gregoretti – Il leghista cambia ancora idea e ordina ai suoi di votare in giunta oggi contro l’immunità che il centrodestra voleva concedergli di Ilaria Proietti Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Via Craxi. “(Il sindaco di Hammamet, ndr) ha onorato il ricordo di Bettino a cui… la città ha intitolato una brutta strada, una bretella di scorrimento” (Francesco Merlo, Repubblica, 19.1). L’ideale era una tangenziale. Valori bollati. “Craxi fa parte del nostro patrimonio di valori” (Andre Marcucci, capogruppo Pd al Senato, 20.1). Più che altro, aveva … Hammamet – Il ventennale Il verdetto dei pellegrini craxiani cancella Tangentopoli e la Storia La processione in Tunisia. Il bagaglio politico del socialista non emerge, resta solo il duello con le sentenze da oscurare di Carlo ... ilfattoquotidiano

fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 19 Gennaio: Pellegrini craxiani ad Hammamet. I senzavergogna - fattoquotidiano : A RIACE COMIZIO FLOP Assente dal palco anche il segretario locale, indagato per bancarotta [di Lucio Musolino, sul… - fattoquotidiano : RUBLIGATE MINUTO PER MINUTO L’incontro al Metropol, i “65 milioni destinati al Carroccio”, Salvini che nega di cono… -