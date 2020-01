Il viaggio intorno al mondo del fumo dei roghi australiani (Di lunedì 20 gennaio 2020) Oltre ai terribili danni sulla terraferma, gli incendi in Australia stanno anche soffocando il pianeta: il fumo prodotto dai roghi infatti, risalito negli strati superiori dell’atmosfera, viaggia e sorvola i paesi e a quanto pare ha già concluso una sorta di giro attorno al mondo. Lo vediamo in questo timelapse: un’animazione realizzata grazie ai rilevamenti satellitari della Nasa che mostra le dinamiche atmosferiche e lo spostamento delle masse nelle ultime settimane. La rotta si conclude con il tratto che attraversa l’Oceano indiano, e con la formazione di aree dove la coltre è particolarmente spessa, come quelle in corrispondenza del Sud del Pacifico e del Sud America. (Credit video: Nasa) Il viaggio intorno al mondo del fumo dei roghi australiani Wired. wired

