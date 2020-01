Il trailer della serie Alta fedeltà, tratta dal libro e dal film (entrambi cult) (Di lunedì 20 gennaio 2020) https://www.youtube.com/watch?v=r5bkbfdVzbI Il romanzo di Nick Hornby Alta fedeltà è uscito nel 1995, regalando grande popolarità al suo autore e un film con John Cusack nel 2000, divenuto una specie di piccolo cult per la generazione entrata nell’età adulta a cavallo fra i Novanta e Duemila. Ora High Fidelity (questo il titolo originale) diventerà una nuova serie televisiva prodotta da Disney e che sarà distribuita negli Stati Uniti da Hulu. Il protagonista sarà sempre Rob Fleming, che affianca alla proprietà di un record store dal destino Altalenante la gestione della propria problematica vita sentimentale. La differenza è che questa volta a interpretare Rob sarà una donna, ovvero l’attrice Zoë Kravitz, mentre il negozio è collocato Crown Heights, cuore della gentrificazione a Brooklyn. Come si vede nel trailer ufficiale diffuso in queste ore, la protagonista, rivolgendosi ... wired

