Il taxi spaziale è pronto: Crew Dragon di SpaceX ha superato il test di emergenza (Di lunedì 20 gennaio 2020) (foto: Paul Hennessy/NurPhoto via Getty Images) Completato con successo l’ultimo test previsto prima di poter portare un equipaggio nello Spazio. A riferirlo è l’agenzia californiana SpaceX di Elon Musk, secondo cui la capsula Crew Dragon, il taxi spaziale destinato al trasporto di persone nello Spazio, ha effettuato perfettamente la manovra di emergenza (senza per ora nessuno a bordo): il test, condotto al Kennedy Space Center, prevedeva infatti il volo del razzo Falcon 9 interrotto appositamente solo 80 secondi dopo il decollo, momento in cui la navicella ha acceso i suoi motori di emergenza per staccarsi dal razzo difettoso e ricadere, in tutta sicurezza, nell’oceano Atlantico, a largo della costa della Florida. Crew Dragon separating from Falcon 9 during today’s test, which verified the spacecraft’s ability to carry astronauts to safety in the unlikely event of an ... wired

