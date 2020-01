Il suo tasso alcolico è alle stelle. Ma il romeno viene prosciolto (Di lunedì 20 gennaio 2020) Pina Francone Il Tribunale di Milano ha prosciolto per "tenuità del fatto" il responsabile di un incidente sull'A4, che si era messo al volante in stato di ebbrezza Si mise al volante in stato di ebbrezza, con un tasso alcolico alle stelle, e provocò un incidente sull'autostrada A4. Ora, però, è stato incredibilmente assolto dal Tribunale di Milano: il romeno protagonista della vicenda è stato infatti prosciolto per "tenuità del fatto". Una sentenza choc che ha colpito negativamente e non poco la Polizia Stradale e la stessa Procura meneghina. Il fatto risale all'aprile del 2018, quando alle 22:40 di sera la vettura si schiantò sulla carreggiata nei pressi di Novate Milanese. Sull'automobile, oltre al conducente, un passeggero: entrambi uscirono vivi per miracolo dall'incidente. La macchina, una Volkswagen, andò completamente distrutta e i due vennero trasportato in codice ... ilgiornale

WTF1807 : @CarlaRo38873721 Direi che Lei ha ragione, il suo tasso alcolemico, più o meno pari al valore di un Ferrero Roches,… - FioreFerdi1 : RT @FioreFerdi1: @claudiocerasa @giorgio_gori Non dimentichiamoci che sotto i governi in cui c’era Craxi,il debito pubblico è salito in mod… - max_free_gnani : @googlenews Mancano i filtri per escludere le cazzate gossipare. E sono inutili le proposte di lettura delle versio… -