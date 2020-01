Il Sorrento vince in rimonta, Herrera: “Gruppo affiatato, non molliamo mai!” (Di lunedì 20 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSorrento – La galoppata impeccabile del Sorrento prosegue con una vittoria preziosissima, in casa e in rimonta, al cospetto dell’insidiosissimo Gravina. A commentare la sfida è Eric Herrera autore del gol del momentaneo pareggio: “Quella di domenica era una gara molto importante per noi visto che in ballo c’erano tre punti importanti per tenere il passo delle squadre di testa. La partita si è messa subito in salita per noi: lo 0-1, però, ha rappresentato uno schiaffo che ci ha permesso di svegliarci e reagire conquistando un primo rigore, purtroppo, sciupato da me e un secondo che però ho realizzato. Da li abbiamo premuto sull’acceleratore con i baresi che sono rimasti in dieci e Cacace che sigla il vantaggio. Ottima prestazione di squadra. Confermiamo di essere un gruppo affiatato che non molla mai: tutto ciò è merito del tecnico ... anteprima24

