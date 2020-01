Il Segreto anticipazioni spagnole: Francisca rivuole la Casona (Di lunedì 20 gennaio 2020) Nella nuova stagione de Il Segreto, nulla sarà più come prima. Francisca, dopo essere tornata da Madrid senza Raimundo, sarà intenzionata a recuperare la Casona, dove nel frattempo si saranno installati i marchesi. Isabel diventerà un pericolo per la Montenegro, che improvvisamente sparirà nel nulla. Il Segreto anticipazioni: Francisca si trasferisce da Isabel Le anticipazioni spagnole della soap iberica raccontano che, mentre la Montenegro sarà decisa a riprendersi ciò che è suo, Tomas penserà che sia meglio lasciare Marcela, ora che Matías è tornato. Nel frattempo, il Castaneda sarà impegnato nelle lotte operaie. Marcela soffrirà nel vedere il marito che, appena tornato a casa, la lascerà sempre sola per portare avanti i suoi ideali repubblicani. Gli spoiler de Il Segreto svelano inoltre che Francisca scoprirà che Isabel è la cugina di Salvador Castro, il suo primo marito. Ciò la ... kontrokultura

