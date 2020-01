Il Segreto anticipazioni 20-24 gennaio: Maria fa una scoperta scioccante (Di lunedì 20 gennaio 2020) Le anticipazioni de Il Segreto rivelano novità a dir poco scioccanti. C’è molta agitazione a Puente Viejo a causa della costruzione di una diga. Molti pensano di lasciare il paese, mentre gli altri preferiscono restare e lottare per far valere i propri diritti. Maria, intanto, fa una scoperta agghiacciante. Nel dettaglio, gli spoiler delle puntate della soap iberica in programma da lunedì 20 a venerdì 24 gennaio su Canale 5. anticipazioni Il Segreto: Maria turbata Mentre in paese si continua a discutere sulla pericolosità della costruzione di una diga, Ester e il parroco fanno una lunga chiacchierata. Con l’aiuto di alcuni amici, Isaac ed Elsa decidono di sposarsi con una cerimonia semplice in piazza, senza spendere molto. Maria decide di fare esercizi senza l’aiuto della sua infermiera, ma qualcosa non va per il verso giusto. C’è molta agitazione a Puente Viejo a causa della ... kontrokultura

