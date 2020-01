Il Sacerdote Che Salva i Cani Randagi Portandoli a Messa al Fine di Trovar Loro una Famiglia Adottiva (Di lunedì 20 gennaio 2020) Una bella storia è quella di un parroco che oltre a svolgere le sue mansioni parrocchiali, è protagonista di un’ammirevole gesto di altruismo nei confronti di numerosi Cani Randagi, offrendo Loro rifugio e ristoro. Si tratta di Juan Pablo, un Sacerdote brasiliano che opera presso la chiesa di Santana in Brasile che si distingue per il suo cuore buono e sensibile. Il parroco ha deciso di prendersi cura di decine di Cani orfani che vivono selvaggiamente per strada, senza qualcuno che si prenda cura di Loro, per cui il Sacerdote dal cuore buono ha deciso di portarli con sé nella propria abitazione, accudirli e offrire Loro tutto ciò di cui hanno bisogno. A momento della Messa, porta con se questi animali indifesi, con la speranza che qualcuno li possa adottare. Una storia davvero meravigliosa, la quale ha sensibilizzato e commosso la comunità intera, un piccolo gesto d’amore ... youreduaction

