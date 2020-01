Il ruolo di Nasrallah in Iraq dopo la morte di Soleimani (Di lunedì 20 gennaio 2020) Il leader delle milizie Quds, il generale Qassem Soleimani, non è stato l’unico ad aver perso la vita nell’attacco statunitense avvenuto il 3 gennaio 2020. Gli Stati Uniti hanno infatti eliminato anche Abu Mahdi al-Muhandis, capo delle Forze di Mobilitazione popolare (Pmf) attive in Iraq dal 2014 con il compito di sostenere le forze di sicurezza irachene nella lotta contro lo Stato islamico. La morte di al-Muhandis ha creato un vuoto di potere e una conseguente lotta interna fra le tre principali fazioni che compongono le Pmf per la sua successione. Per cercare di risolvere il problema e non perdere il proprio potere in Iraq, l’Iran è ricorso al suo alleato libanese, più che contento del nuovo ruolo che potrebbe assumere nella regione dopo la scomparsa di Soleimani. Il compito di Nasrallah L’uccisione di Soleimani e di al-Muhandis ha messo in luce le divisioni interne e le faide che si ... it.insideover

