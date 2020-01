Il reattore nucleare emiratino che minaccia il Golfo (Di lunedì 20 gennaio 2020) La scelta tra combustibili fossili ed energia pulita attanaglia anche il Medio Oriente, che inizia a meditare su una svolta green. Tuttavia, questa operazione potrebbe implicare l’uso civile dell’energia nucleare in un’area, quella del Golfo, che di tensioni vive dalla notte dei tempi. L’idea viene dagli Emirati Arabi Uniti che, pur avendo annunciato il loro programma da anni, il prossimo marzo saranno in grado di attivare il primo dei quattro reattori nucleari nella regione di Al Dhafra di Abu Dhabi. Una notizia che ha scatenato la fantasia sulle peggiori distopie militari possibili oltre che il timore di una Chernobyl del deserto. Un reattore non sicuro? La centrale nucleare degli Emirati Arabi Uniti si chiamerà Barakah, “benedizione divina”. È così che il ministro di Stato degli Emirati Arabi Uniti Sultan bin Ahmed Sultan Al Jaber ha reso pubblica la notizia in occasione ... it.insideover

Francia - guasto all’impianto del reattore : stop alla centrale nucleare di Penly : L'autorità di sicurezza nucleare francese ha comunicato formalmente che è stato riscontrato un grave difetto in un reattore nucleare che ha imposto l'immediato e forzato arresto della centrale di Penly , nel dipartimento della Senna Marittima, nella regione della Normandia. I difetti hanno reso inefficaci i sistemi d'emergenza del reattore 2 della centrale .Continua a leggere

Nucleare - Francia : componenti elettrici difettosi in un reattore - ferma la centrale di Penly : L’autorità di sicurezza Nucleare francese ha reso noto che l’operatore EDF ha rilevato 28 componenti elettrici difettosi in un reattore Nucleare e ciò ha provocato l’arresto della centrale di Penly, nella Senna Marittima: lo riferisce France Presse. Per l’autorità si tratta di un “avvenimento significativo” che ha reso inefficaci i sistemi d’emergenza del reattore 2: “Questa indisponibilità ...

