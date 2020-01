Il PSG: “Cavani ci ha chiesto di essere ceduto”. E no, non viene al Napoli (Di lunedì 20 gennaio 2020) Ce l’ha fatta Edison Cavani. L’attaccante uruguaiano aveva più volte fatto capire di voler lasciare Parigi e che la sua preferenza sarebbe stata Madrid, ma il PSG aveva fatto orecchie da mercante. Adesso Leonardo è uscito allo scoperto: “Ci ha chiesto di essere ceduto”, ha commentato il dirigente a margine della vittoria con il Lorient in Coupe de France. “Abbiamo sempre detto le stesse cose su Cavani. Abbiamo sperato rimanesse, ma ora ci ha chiesto di partire. Stiamo studiando la situazione. Abbiamo avuto un’offerta dall’Atlético Madrid, ma non è congrua al valore del giocatore”. In altri tempi, una cosa del genere avrebbe scatenato i tifosi del Napoli, che negli anni scorsi hanno costruito una vera e propria letteratura dell’attesa su un ritorno dell’attaccante a Napoli. Le voci incontrollabili di case già acquistate, già in ristrutturazione, ... ilnapolista

MirrorFootball : Man Utd on red alert as Edinson Cavani hands in PSG transfer request | - GoalItalia : Leonardo conferma la volontà di Cavani: 'Vuole lasciare il PSG, ma l'offerta dell'Atlético non è congrua' ? - napolista : Il #PSG: “#Cavani ci ha chiesto di essere ceduto”. E no, non viene al #Napoli #Leonardo ha confermato di avere un’… -