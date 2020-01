Il Principe Harry rompe il silenzio e racconta la sua verità “Non c’era altra soluzione” [VIDEO] (Di lunedì 20 gennaio 2020) Per la prima volta dopo la decisione di Harry e Meghan di abbandonare la famiglia reale, il Duca di Sussex racconta la sua verità e lo fa in un discorso ufficiale. Il Duca e la Duchessa di Sussex, hanno definitamente perso il titolo di loro altezze reali e si distaccano dalla Corona. L’annuncio è stato dato da un comunicato nel quale si spiegava che la Regina Elisabetta II, aveva privato del titolo reale il nipote Harry Windsor e Meghan Markle. Atto per segnare un confine tra i Duchi e la Corona e per sancire la loro indipendenza. Durante la cena di beneficenza per i sostenitori di Sentebale, la sua Onlus dedicata alla lotta all’HIV infantile, a Londra, il Principe Harry ha voluto raccontare la ‘sua verità’. Spiegando i reali motivi dietro la scelta sofferta presa insieme alla moglie. La verità di Harry Nel suo discorso di apertura alla cena di ... velvetgossip

