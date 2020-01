Il principe Harry ha salutato la royal family ed è partito per il Canada - (Di lunedì 20 gennaio 2020) Francesca Galici Per Harry è giunta l'ora dei saluti: il principe ha preso il volo per il Canada dove inizierà la sua nuova vita insieme alla moglie e al piccolo Archie, lontano dalla corte e dalla famiglia Il principe Harry avrebbe lasciato la Gran Bretagna e sarebbe diretto in Canada da sua moglie. È quanto affermano voci di corte a un giorno dal discorso del duca di Sussex, che aveva tanto il sapore di un commiato dai suoi sudditi. È stato un discorso sincero, aperto, durante il quale Harry si è nascosto poco dietro la diplomazia. Ha ammesso che avrebbe preferito che non finisse così o, meglio, che non finisse affatto. Lui e sua moglie lo avrebbero voluto ancora il titolo di altezze reali ma le decisioni della regina sono andate in un'altra direzione e i duchi del Sussex non hanno potuto fare altro che prendere atto del loro nuovo status. Una decisione presa non senza ... ilgiornale

LaStampa : Il principe Carlo continuerà ancora per un anno a pagare le spese di Harry, Meghan e del piccolo Archie, anche se i… - riotta : Il Principe #Harry su dinette dall'esercito anche nei ruoli onorari e non potrà più apparire in pubblico in uniform… - infoitcultura : Harry vola in Canada: il principe è partito per raggiungere Meghan e Archie -