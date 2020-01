Il principe Harry e la sua verità: lascio, ma sono molto triste (Di lunedì 20 gennaio 2020) Londra, 20 gen. (askanews) – La decisione di fare un passo indietro rispetto al suo ruolo nella monarchia britannica gli ha provocato “grande tristezza”, malgrado non avesse “altra scelta”. A una cena di beneficenza a Londra, il pricipe Harry parla con toni molto intimi della scelta di rinunciare al titolo reale, parla della sua “verità”, dopo giorni che la stampa mondiale si è occupata dell’argomento. Stralci del discorso che sono finiti sull’account Instagram dei duchi di Sussex: “Quindi voglio che ascoltiate la mia verità, per quanto posso condividerla. Non in quanto principe o duca, ma in quanto Harry, la stessa persona che molti di voi hanno visto crescere negli ultimi 35 anni, ma ora con una prospettiva più chiara”. “Il Regno Unito è la mia casa e il posto che amo. Questo non cambierà mai. sono cresciuto ... notizie

