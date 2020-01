Il primo regalo della mirabolante giunta Tesei? Tagliare i trasporti in Umbria (Di lunedì 20 gennaio 2020) D’accordo, Donatella Tesei non è riuscita ad approvare il bilancio regionale entro la fine dell’anno e la regione è in esercizio provvisorio, ma in attesa della legge di bilancio iniziano ad arrivare brutte notizie per gli elettori che si sono affidati a Salvini. E no, non stiamo parlando dei litigi tra Lega e Fratelli d’Italia per le poltrone in giunta e nemmeno della nomina del veneto Luca Coletto alla Sanità. Oggi sul Corriere dell’Umbria l’assessore ai trasporti Enrico Melasecche (Lega) ha iniziato a parlare di tagli. Sette milioni di euro di tagli e due milioni di km in meno La Regione sta infatti valutando la possibilità di Tagliare il comparto del trasporto pubblico locale per la cifra di 7 milioni di euro. In Umbria il settore è in perdita per 15 milioni di euro e così l’assessore Melasecche sta pensando ad un piano di “razionalizzazione ... nextquotidiano

