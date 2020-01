Il pm Guariniello: “Sla? Non ho mai incontrato un pentito nel calcio” (Di lunedì 20 gennaio 2020) L’elenco dei calciatori morti per Sla continua ad allungarsi. L’ultimo è Pietro Anastasi, morto venerdì a 71 anni. E’ stato il figlio a dichiarare che era affetto da questa terribile malattia. Il primo a definire la Sla come la «malattia professionale» dei calciatori fu il magistrato torinese Raffaele Guariniello. Il Corriere della Sera ricorda che fu autore di uno studio che prese a campione 24mila calciatori italiani di Serie A, B e C dalla stagione ‘59-60 a quella ‘99-2000. Il suo studio è stato recentemente confermato da un’altra ricerca dell’Istituto Mario Negri di Milano, che si è esteso fino al 2018. “Le ricerche concordano: in Italia i calciatori si ammalano di Sla di più e prima delle altre categorie professionali”. Sono 32 i casi di Sla accertati nel calcio fino ad ora. Oggi Guariniello torna a parlare. Denuncia il fatto che in Europa ... ilnapolista

