Il padre di Meghan Markle: “Tradiva l’ex marito di nascosto. È squallida, mi vergogno” (Di lunedì 20 gennaio 2020) Il padre di Meghan Markle rivela: “Per lei gli uomini sono gradini verso la fama” Il documentario Torna a parlare il padre di Meghan Markle, Thomas, e lo ha fatto proprio in un’intervista esclusiva al tabloid The Sun che fa parte di quella stampa scandalistica da cui Harry e Meghan hanno voluto fuggire trasferendosi, tra le altre cose, in Canada e rinunciando al titolo di Altezze Reali.I due vogliono ritirarsi a vita privata esattamente per scampare al controllo dei riflettori mediatici. Thomas Markle è quel padre che non vede la figlia Meghan da oltre due anni e che lei accusa di avere venduto alla stampa le sue lettere private. Tra i due i rapporti sono peggiorati proprio dopo il matrimonio di lei con il principe Harry, a cui Thomas Markle non ha partecipato. Ora il padre della duchessa di Sussex ha detto ai tabloid che prova vergogna per il comportamento ... tpi

