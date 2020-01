Il narratore di Dragon Ball Brice Armstrong è morto aveva 84 anni (Di lunedì 20 gennaio 2020) La triste notizia è stata confermata dal gruppo di gestione dei talenti Mary Collins Agency Il narratore di Dragon Ball Brice Armstrong è morto all’età di 84 anni, in una notizia confermata dal gruppo di gestione dei talenti Mary Collins Agency. Secondo la compagnia, Armstrong è deceduto il 10 gennaio per cause naturali. Armstrong si è ritirato dalla recitazione vocale e alcuni dei suoi ruoli precedenti sono stati rifusi con nuovi doppiatori. Era il narratore e ha doppiato Senbei Norimakialong con molti altri personaggi in Dragon Ball. Probabilmente è particolarmente noto per i suoi ruoli come Capitano Ginyu e Lord Slug in Dragon Ball Z. Armstrong ha anche doppiato Udo in Dragon Ball Z: Bojack Unbound, Sugoro in Dragon Ball GT e Lord Yao in Dragon Ball GT: A Hero’s Legacy. Altri suoi ruoli includono Igari Kanji nel franchise Baki the Grappler, Tokugawa Ieyasu in ... howtodofor

