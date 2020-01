Il meteo estremo dell’Australia: enormi tempeste di sabbia seguite da grandinate devastanti, auto e finestre distrutte! “Apocalittico, come Armageddon” [FOTO e VIDEO] (Di lunedì 20 gennaio 2020) Parti dell’Australia sudorientale sono state colpite da chicchi di grandine come palle da golf, abbastanza grandi da infrangere i finestrini delle auto, abbattere i rami degli alberi e ferire gli uccelli, a meno di 24 da enormi tempeste di sabbia (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo). Le tempeste di grandine sono arrivate sulla capitale Canberra nel pomeriggio (ora locale) di lunedì 20 gennaio, coprendo il suolo di bianco a causa delle grandi quantità di ghiaccio. La gente è dovuta correre per cercare riparo e gli automobilisti hanno lasciato subito le strade per cercare parcheggi coperti temendo i danni inferti dalla grandine. La grandine si è fermata dopo circa 15 minuti, ma i chicchi, ampi fino a 5cm, hanno infranto le finestre e ferito molti uccelli. Oltre 1.000 case sono rimaste senza corrente elettrica, con blackout riportati a Florey, ... meteoweb.eu

