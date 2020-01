Il governo pensa a incentivi per le assunzioni delle donne e al Sud: l'annuncio del ministro Catalfo (Di lunedì 20 gennaio 2020) Il governo sta studiando un sistema di incentivi alle assunzioni dedicato alle aree più critiche del Paese, il Mezzogiorno, e alle fasce di popolazione a rischio emarginazione, le donne. Ad annunciarlo è la ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, che sta mettendo a punto le misure con il collega Giuseppe Provenzano. La formula è quella dello sgravio contributivo. Sconti che siano “un pò più importanti, non solo di 12 mesi”, è l’idea a cui sta ragionando.Sulla reintroduzione dell’articolo 18 prevale la cautela, ma comunque la titolare del Lavoro apre a un ritocco per dare “maggiori tutele”. Sul fronte caldo della riforma pensionistica, si chiarisce come l’obiettivo dell’esecutivo sia rendere il sistema flessibile, con un impianto in grado di superare le sperimentazioni. Insomma, è il messaggio, ... huffingtonpost

