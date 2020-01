Il Governo non risponde alla piazza, ancora proteste e disordini a Baghdad (Di lunedì 20 gennaio 2020) Si intensificano le proteste anti-governative a Baghdad e in diverse città meridionali irachene. Ci sono manifestazioni nei governatorati di al-Muthanna, Wasit, Diwaniyah, Bassora e Dhi Qar. I manifestanti hanno bloccato le strade in diverse città tra le quali Baghdad, intensificando la loro battaglia per chiedere un cambiamento a livello politico, un nuovo primo ministro e anche la riforma elettorale. Scaduto il termine concesso al Governo per rispondere alle loro domande. Tra le richieste rimaste inevase, la formazione di un Governo ad interim, elezioni anticipate e un’indagine che facesse luce sull’uccisione di manifestanti.Secondo l’agenzia di stampa irachena, diverse persone sono state arrestate perchè avevano tentato di bloccare la strada di Mohamed al-Qasim, che collega la parte meridionale e settentrionale di Baghdad. I manifestanti hanno ... huffingtonpost

