Il “Falco” di Scafati dà il via alle celebrazioni per i 500 anni di Raffaello (Di lunedì 20 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiScafati (Sa) – L’Istituto Comprensivo “Samuele Falco” di Scafati da il via alle celebrazioni per i 500 anni della morte di Raffaello (1520-2020). Lo farà con l’evento, “La bellezza educherà il mondo” – report dei percorsi tra scuola e territorio – in programma mercoledì 22 gennaio alle ore 17 presso il Teatro S. Pietro di Scafati. Ad arricchire la serata ci saranno diversi ospiti: Angela Procida, medaglia d’oro di nuoto paralimpico, vice campionessa del Mondo di nuoto; l’assessore all’Istruzione della Regione Campania, Lucia Fortini; il sindaco di Scafati, Cristoforo Salvati. “Sarà un’occasione irrinunciabile – spiega il dirigente dell’Ics Falco, Domenico Coppola – per celebrare la bellezza nell’arte, nella musica, nello sport, su cui costruiamo ambienti innovativi e ... anteprima24

Quasimezzogiorn : Il “Samuele Falco” di Scafati celebra i 500 anni della morte di Raffaello - ottopagine : Scafati,l'istituto 'Falco' celebra l'anniversario di Raffaello #Scafati -