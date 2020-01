Il caldo durante il giorno ma la notte cala il gelo E inverno può attendere (Di lunedì 20 gennaio 2020) Alessandro Ferro Solo in Sardegna previste piogge e nubifragi. Ma da domani l'alta pressione ricucirà lo strappo imponendosi su Italia e gran parte d'Europa. Il freddo vero, forse, non lo avremo nemmeno a febbraio Le condizioni meteo stanno subendo un intenso peggioramento ma non sarà esteso a tutti. Il maltempo interesserà maggiormente la Sardegna dove sono già in atto forti piogge e venti intensi. Maltempo in Sardegna Un vortice di bassa pressione, come si può vedere dalle immagini del satellite, è centrato tra la Spagna, le Isole Baleari ed il Nord Africa riuscendo, così, ad inglobare pienamente la Sardegna dove acquazzoni e locali nubifragi colpiranno e stanno già interessando l'isola per tutta la giornata di oggi con nevicate oltre i 1300 metri sui rilievi e vento forte da Ovest con i mari esposti che saranno agitati. La bassa pressione interesserà anche le regioni ... ilgiornale

