Il Blue Monday è una bufala nata per vendere viaggi | oggi non è il giorno più triste

Blue Monday - i consigli della psicologa contro tristezza e malumore : Ormai da qualche tempo, il terzo lunedì di gennaio è stato designato come il giorno più triste dell’anno, il famoso Blue Monday. Per aiutarci a non cadere nella trappola della tristezza del periodo post feste natalizie MioDottore – piattaforma leader in Italia e nel mondo specializzata nella prenotazione online di visite mediche e parte del gruppo DocPlanner – ha coinvolto una delle sue specialiste, la dottoressa Federica Casale, psicologa e ...

Blue Monday 2020 - oggi è il giorno più triste dell’anno. La soluzione? Un abbraccio : Che si creda o meno al temutissimo Blue Monday, il giorno più triste dell’anno, che cade sempre il terzo lunedì di gennaio, questo mese è spesso associato a tristezza e umore nero. E in effetti in questo periodo, con i ricordi del Natale che si spengono, le giornate brevi e grigie e il conto in banca spesso più magro, al contrario del girovita che si allarga denunciando gli eccessi festivi, non si può non essere trascinati in un mood di mestizia ...

Blue Monday : come affrontare il (presunto) giorno più triste dell’anno con l’aiuto della psicologa : Il lunedì è il giorno che ci riporta al tempo del dovere e che esaurisce il tempo dedicato a noi e al nostro piacere. "Dobbiamo superare queste convenzioni, liberarci dai pregiudizi e considerarlo un giorno come un altro". La psicologa Maria Beatrice Toro dà alcuni suggerimenti per non farsi sopraffare dallo stress del lunedì.Continua a leggere

Blue Monday : Alessandro Baronciani presenta “Quando tutto diventò blu” : Torna in una nuova versione "rimasterizzata" il graphic novel "Quando tutto diventò blu" di Alessandro Baronciani, edito da BAO. Un tour di presentazioni speciali, con Corrado Nuccini dei Giardini di Mirò, porterà in giro per l'Italia il "concerto a fumetti". Stasera anteprima a Milano con Colapesce.Continua a leggere

Blue Monday - lunedì 20 gennaio 2020 è il giorno più triste dell’anno : Il Blue Monday è una data a cui molti italiani sono legati e alla quale credono: la giornata più triste dell’anno cade sempre il terzo lunedì di gennaio. Una ricerca promossa da Almond Board of California, infatti, ha dimostrato che in inverno molti italiani si sentono più scarichi e meno di uno su cinque si dichiara al top della forma. Passato il Natale, dunque, si torna al lavoro, si vedono alcuni chili di troppo sulla bilancia e si ...

Blue Monday 2020 - ecco l'emozionante programmazione di Paramount Network : In occasione del Blue Monday del 2020, Paramount Network presenta una selezione di film strappalacrime da vedere. Gennaio ospita il Blue Monday, apparentemente il giorno più triste dell'anno, e Paramount Network presenta una programmazione film strappalacrime a partire da domani! Le feste sono ormai finite e il nuovo anno arriva ricco di buoni propositi, sogni ma anche di nuovi appuntamenti e scadenze da rispettare! Come fare per vivere al ...

«Blue Monday» - la bufala del giorno più triste dell’anno : tutto quello che c’è da sapere : Il giorno più triste dell’anno, il «Blue Monday», cade quest’anno il 20 gennaio 2020. Non sarebbe niente altro però che una bufala montata ad hoc nel 2005 dallo psicologo Cliff Arnal. Nessuno studio scientifico ha mai confermato la tesi che vuole che il terzo lunedì di gennaio sia il più nero. Del resto che quest’ultimo sia un mese un po’ faticoso, in cui il tempo non è dei migliori per via delle temperature rigide, le ...

Blue Monday oggi : come vincere la giornata più triste dell’anno : oggi, 20 gennaio, non è solo lunedì, ma è la giornata più triste dell’anno: ecco cosa vuol dire e soprattutto il modo per affrontare al meglio il Blue Monday Cagnolino triste (fonte foto: Pixabay) come è noto, il lunedì, giorno d’apertura della settimana lavorativa, scolastica, universitaria e così via, già non gode di grande fama ed è percepito come il giorno più pesante della settimana: se poi questo è il Blue Monday, il 20 ...

Lunedì 20 Gennaio 2020 : è davvero il Blue Monday? E’ il giorno più triste e deprimente dell’anno? : E’ davvero oggi, Lunedì 20 Gennaio 2020, il giorno più triste dell’anno? Il cosiddetto “Blue Monday“? Non proprio. Cos’è il Blue Monday A calcolare la data “critica” è stato Cliff Arnall, uno psicologo dell’Università di Cardiff, che tramite una complicata equazione (che considera numerose variabili tra cui il meteo, i sensi di colpa per i soldi spesi per i regali di Natale, il calo di ...

Blue Monday : 20 gennaio - il giorno più triste dell'anno. Gli abbracci sono l'antidoto : Oggi è lunedì. Non un semplice lunedì, ma l?inizio settimana più triste di tutto l?anno, il Blue Monday, che trova collocazione appunto ogni terzo...

Blue Monday - la bufala del giorno più triste dell'anno : Scopriamo tutto quello che c'è da sapere sul giorno più triste dell'anno e sul perché l'equazione per calcolarlo è infondata.

Blue Monday 2020 - origini e significato della giornata più triste dell’anno : Il Blue Monday è la giornata più triste dell’anno e cade ogni terzo lunedì di gennaio. Lunedì 20 gennaio 2020, secondo l’equazione formulata nel 2005 dal dottor Cliff Arnall, spacciato all’epoca come psicologo dell’Università di Cardiff mentre in realtà insegnava corsi serali presso il centro di educazione per adulti affiliato dell'università, è la giornata in cui gli ...