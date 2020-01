Il blue monday del governo (Di lunedì 20 gennaio 2020) “Il governo non cadrà, con il Pd lavoriamo bene”. Luigi Di Maio ostenta tranquillità e sicurezza. Le ostenta anche dopo aver visto l’intervista di Graziano Delrio. Il capogruppo del Pd ha tirato un sasso nello stagno blu che è diventato il governo nell’ansia di rimanere immobile per non creare ripercussioni sul voto in Emilia Romagna. “Il governo non cadrà”, ha risposto al Corriere della Sera, all’unisono con il leader M5s. Ma la consonanza, anche con buona parte degli esponenti del suo partito, Nicola Zingaretti in primis, e con il presidente del Consiglio finisce qui. “Non potremmo di certo far finta di nulla”, aggiunge infatti l’ex ministro. E avverte: “Ci saranno problemi, ci sarebbero ovviamente tantissime ripercussioni su tutti i fronti”.Come gridare in piazza che il re è ... huffingtonpost

disinformatico : Possiamo dirlo forte e chiaro, una volta per tutte? Il 'Blue Monday' è una cretinata inventata dal marketing e ingo… - lucasofri : - ma come siete noiosi, certo che è una sciocchezza, il Blue Monday: si fa per divertirsi, dire cose leggere! - gua… - Agenzia_Ansa : E' il #BlueMonday, il giorno più malinconico dell'anno. Da dove arriva e consigli per superarlo, dal back up fotogr… -