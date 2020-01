Il 20 gennaio è il «Blue Monday», il giorno più triste dell’anno (o forse no) (Di lunedì 20 gennaio 2020) gennaio, un mese demoralizzante: il tempo è pessimo e le temperature sono rigide, le giornate sono brevi, abbiamo pochi soldi perché li abbiamo spesi tutti a dicembre, e non c’è più nessuna scusa per divorare dolci e cioccolato, come abbiamo fatto durante le festività. Questo mese sembra volerci fare scontare i postumi della «sbronza» natalizia. È per questo motivo che il terzo lunedì di gennaio, che quest’anno cade il 20 gennaio, è considerato il giorno più triste dell’anno, il «Blue Monday». A coniare questa espressione era stato, nel 2005, lo psicologo Cliff Arnal, del Centre for Lifelong Learning, un dipartimento della Cardiff University, che aveva elaborato una equazione matematica (con variabili come «debito», «motivazione», «tempo», «necessità di agire») a sostegno della sua teoria. In realtà, è bene precisare che nessuno studio scientifico ha mai confermato alcuna affermazione ... vanityfair

