IGTV, il tasto di accesso rapido sparisce da Instagram (Di lunedì 20 gennaio 2020) IGTV, l’app standalone di Instagram, non è un gran successo, scaricata solo, si fa per dire, sette milioni di volte e ancor meno successo ha visto il pulsante presente nell’interfaccia del feed di Instagram.Proprio per questo, a Menlo Park hanno deciso che fosse il momento di eliminare questo tasto, mentre l’app è ancora viva anche se poco vegeta.Il numero di visualizzazioni dei video di Instagram TV sono davvero pochi, soprattutto se paragonati ai concorrenti quali YouTube o TikTok.Rimosso il pulsante IGTV da InstagramIGTV, abbreviazione di Instagram TV, non ha mai riscosso un grande successo tra i possessori di un account del social per immagini acquistato da Facebook.“La maggior parte delle persone trova contenuti IGTV attraverso le anteprime in , il canale IGTV in Esplora, i profili dei creatori e l’app standalone”, ha detto un portavoce di ... pantareinews

Galatone : opocaj: Instagram elimina il tasto Igtv dall'app - infoitscienza : Instagram, Igtv delude: via il tasto dalla home dell'applicazione - infoitscienza : Instagram: addio per sempre al tasto IGTV, ecco i dettagli -