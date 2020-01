Ibrahimovic non si smentisce mai, il post sui social diventa subito virale [FOTO] (Di lunedì 20 gennaio 2020) Ibrahimovic non si smentisce mai. Tornato in Italia per aiutare un Milan in netta difficoltà ha subito dato il suo contributo. Ottima prestazione a Cagliari, condita anche da un gol. Lo svedese si è mosso bene anche contro l’Udinese pur non trovando la via della rete. Oltre che sul campo Ibrahimovic si è sempre distinto per le sue provocazioni al di fuori del terreno di gioco. L’ultima geniale trovata è stata affidata ai social. Ibra ha postato una FOTO del suo volto su Twitter con a corredo una frase proprio nel suo stile: “cazzo guardi?” . Il post è diventato virale in pochi minuti. In basso la FOTO. Cazzo guardi pic.twitter.com/Q6ZXmD9pOm — Zlatan Ibrahimović (@Ibra official) January 20, 2020 LEGGI ANCHE –> Dybala esce sempre, Cristiano Ronaldo mai: ma non era ‘uno dei tanti’? L’argentino può fare strani pensieri…L'articolo Ibrahimovic non si smentisce ... calcioweb.eu

