Ibrahimovic, il tweet in italiano infiamma i tifosi del Milan: “Cazzo guardi” (Di lunedì 20 gennaio 2020) Zlatan Ibrahimovic fa notizia con un tweet. L'attaccante del Milan ha twittato in italiano affidandosi a due semplici parole: "Cazzo guardi". Il tweet, diventato subito virale, richiama un episodio risalente alla sua precedente esperienza in maglia rossonera, quando si rivolse con quelle stesse parole ad una giornalista. fanpage

