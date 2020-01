I pronostici sportivi di oggi, lunedì 20 gennaio (Di lunedì 20 gennaio 2020) I pronostici di lunedì 20 gennaio: giornata di posticipi in Serie A e Serie B, ci sono Atalanta-Spal e Cosenza-Crotone. L’Atalanta dopo l’amarezza per l’eliminazione dalla Coppa Italia, dove l’anno scorso era arrivata in finale, prova a tornare alla vittoria in Serie A, in cui è in lotta con la Roma per il quarto posto.La squadra allenata da Gasperini ha chiuso a quota 35 punti il girone di andata, non aveva mai fatto meglio nella prima parte di stagione in Serie A. Di tutt’altro umore la Spal, che ha totalizzato appena 12 punti nelle prime 19 giornate di campionato. La partita sarà visibile in diretta a pagamento per gli abbonati su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 1. Sarà possibile seguire la partita in streaming tramite Sky Go, l’applicazione per dispositivi mobili. Sarà invece disponibile in diretta streaming su DAZN il derby di Serie B tra Cosenza e ... ilveggente

