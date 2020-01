I misteri della bellissima Madonna (Di lunedì 20 gennaio 2020) È tornato nel convento di Bagnacavallo, in provincia di Ravenna, lo straordinario quadro di Albrecht Dürer. Da qui era uscito 50 anni fa... La storia avventurosa e affascinante di questo dipinto dell'artista tedesco del Cinquecento viene ora ripercorsa da una mostra che, fino a febbraio, ne celebra la grandezza. È una delle più belle avventure del collezionismo italiano, e forse tra le emozioni più alte che può provare un uomo che sente lo spirito e l'impronta di Dio nelle opere d'arte, la scoperta, in un convento di monache di clausura, di un capolavoro della pittura del Rinascimento. Da quel convento uscì 50 anni fa la Madonna del Patrocinio di Albrecht Dürer, con il bambino più vero ed espressivo che sia mai stato dipinto. E in quel convento, oggi diventato il Museo Civico delle Cappuccine a Bagnacavallo, ora il dipinto è tornato. Negli anni in cui, dopo secoli di solitudine, la ... panorama

