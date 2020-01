I Mercenari 2: trama, cast e curiosità sul film con tutti gli eroi del cinema d’azione (Di lunedì 20 gennaio 2020) Ci sono proprio tutti: Sylvester Stallone, Jason Statham, Dolph Lundgren, Jean-Claude Van Damme, Chuck Norris, Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger, Jet Li. Non c’è bisogno d’altro per presentare il secondo capitolo della saga più testosteronica del cinema, I Mercenari 2. Un concentrato di steroidi che è pronto a rivoltare come un calzino la serata di lunedì 20 gennaio alle 21.25 su Italia 1. I Mercenari 2: trailer I Mercenari 2: trama Mr. Church riunisce nuovamente, con un ricatto, la squadra dei “sacrificabili” (expendable, dal titolo originale). Il lavoro è apparentemente facile: si tratta di recuperare un documento contenuto in un aereo schiantatosi tra i monti dell’Est Europa. Durante l’operazione, però, il malvagio Vilain riesce a strappare dalle mani di Ross la preziosa scatoletta (contenente la localizzazione di tonnellate di plutonio) e ... tvzap.kataweb

zazoomblog : I Mercenari 2: trama cast e anticipazioni del film stasera in tv - #Mercenari #trama #anticipazioni - zazoomnews : I Mercenari 2: trama cast e anticipazioni del film stasera in tv - #Mercenari #trama #anticipazioni - zazoomnews : I Mercenari 2 film stasera in tv 20 gennaio: cast trama curiosità streaming - #Mercenari #stasera #gennaio: #trama -