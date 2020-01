I Mercenari 2: trama, cast e anticipazioni del film stasera in tv (Di lunedì 20 gennaio 2020) I Mercenari 2: trama, cast e anticipazioni del film stasera in tv Amate le emozioni forti? Allora non lasciatevi scappare I Mercenari 2! La pellicola del 2012, in onda stasera 20 gennaio 2020 alle 21.20 su Italia 1, è stata diretta da Simon West, regista inglese noto al grande pubblico per pellicole come La figlia del generale, Lara Croft: Tomb Raider, Chiamata da uno sconosciuto, Professione assassino, Stolen, Joker – Wild Card e Gun Shy – Eroe per caso. Il thriller ad alta tensione, distribuito da Universal Pictures e sceneggiato da David Agosto, Ken Kaufman, Sylvester Stallone, Richard Wenk, ha potuto contare sulle musiche Brian Tyler, la fotografia di Shelly Johnson mentre il montaggio è stato affidato ad Paul Harb. Il film inoltre al botteghino in Italia ha incassato 5,4 milioni di euro nelle prime quattro settimane di programmazione. Ma qual è la sinossi de I ... termometropolitico

zazoomnews : I Mercenari 2 film stasera in tv 20 gennaio: cast trama curiosità streaming - #Mercenari #stasera #gennaio: #trama - POPCORNTVit : 'I mercenari 2', qualche curiosità sul film con Sylvester Stallone - zazoomnews : Stasera Tv 20 gennaio Italia 1 I Mercenari 2 Trama e Trailer - #Stasera #gennaio #Italia #Mercenari -