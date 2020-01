I delitti del BarLume - Ritorno a Pineta: la trama (Di lunedì 20 gennaio 2020) Sarà un Ritorno decisamente movimentato, quello del "barrista" Viviani (Filippo Timi), per il secondo ultimo film-tv di questa stagione de I delitti del BarLume. "Ritorno a Pineta", in onda questa sera, 20 gennaio 2020, alle 21:15 su Sky Cinema Uno e su NOW TV, ci riporta nel mondo che il pubblico ormai conosce, in cui la commedia ed il giallo vanno a braccetto.La trama di Ritorno a Pineta ... blogo

tvblogit : I delitti del BarLume - Ritorno a Pineta: la trama - telesimo : Secondo appuntamento con le nuove storie de #IDELITTIDELBARLUME, la #serietv di gialli a tinte comedy ispirata al… - ranocchia3 : RT @LaStampa: Nei delitti del Barlume recitano tutti bene. “Il cantante mascherato” non vale lo sforzo produttivo -